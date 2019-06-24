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Зеленский назначил врио глав ОГА в трех областях

Новости » Политика    24.06.2019 - 14:19
Зеленский назначил врио глав ОГА в трех областях
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Указы о назначении врио глав ОГА Зеленский подписал сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав облгосадминистраций в трех областях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, новым главой Черкасской областной государственной администрации Зеленский назначил Тараса Высоцкого, руководителем Ровенской областной государственной администрации стал Игорь Тимошенко, а Житомирскую областную государственную администрацию возглавил Ярослав Лагута.

Отметим, Высоцкий до назначения занимал должность первого замглавы Черкасской ОГА, Тимошенко и Лагута также были заместителям глав областей.

Ранее Зеленский уволил предыдущих глав Черкасской, Житомирской и Ровенской облгосадминистраций Александра Вельбивца, Игоря Гундича и Алексея Муляренко.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 июня Зеленский уволил 15 глав ОГА:были уволены руководители Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей.

Также Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав 12 облгосадминистраций: Черниговской, Хмельницкой, Сумской, Тернопольской, Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской.

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