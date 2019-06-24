К подрыву авто сотрудника спецслужб в Киеве причастен пограничник, - ГПУ

Фото: место взрыва в Киеве (facebook.com/UA.KyivPolice)

Сотрудника Госпогранслужбы арестовали за содействие в подготовке к теракту

К подрыву автомобиля сотрудника спецслужб, который произошел в начале апреля 2019 года в Киеве, причастен сотрудник пограничной службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Как сообщается, сотрудник Государственной пограничной службы был арестован за содействие в подготовке теракта против сотрудника спецслужб.

Напомним, в ночь на 4 апреля в Голосеевском районе столицы взорвался автомобиль "Шевроле Эванда". В результате происшествия пострадал один человек, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Позже мужчина скончался в больнице.

Как сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, мужчина пытался совершить покушение на сотрудника спецслужб, однако во время закладки взрывчатки - сработало взрывное устройство и он получил множественные телесные повреждения.

Соответствующие сведения были внесены в единый реестр досудебных расследований. Досудебное расследование осуществляет Главное управление Национальной полиции в городе Киеве, процессуальное руководство поручено военным прокурорам Главной военной прокуратуры ГПУ.

В середине апреля следствие установило причастных к подрыву автомобиля. В частности, информацию о перемещении машины потерпевшего передавал сотрудник налоговой полиции, который предоставил пароль и доступ к компьютеру с ключом к базе данных "Безопасный город".

Одному из фигурантов дела уже сообщили о подозрении в покушении на теракт и несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной системы.