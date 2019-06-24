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Аласания уволился с должности главы правления "Суспільного"

Новости » Общество    24.06.2019 - 19:34
Аласания уволился с должности главы правления "Суспільного"
Фото: Зураб Аласания (РБК-Украина)

С 24 июня главой правления НОТУ станет Николай Чернотицкий

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласаний уволился с должности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Аласания в Facebook

По его словам, такое решение было принято, чтобы выполнить закон, ведь решение суда об отмене его увольнения Наблюдательным советом НСТУ еще не вступило в силу.

"Решение суда вступит в законную силу через 30 дней (со дня получения всеми ответчиками этого решения, или, если будет подана апелляция - со дня решения суда второй инстанции). К тому времени отменено судом решения НР формально действующим. А это значит, что сегодня мой контракт считается расторгнутым", - заявил Аласаний. 

По его словам, с сегодняшнего дня главой правления НОТУ станет Николай Чернотицкий, который отвечает за филиалы "Суспільного".

"Я продолжаю работать в компании (на позиции эксперта правления), пока решение суда не вступит в законную силу", - отметил Аласаний. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в конце января стало известно, что Аласанию отстранили от руководства "UA: Суспільне". Позже он назвал возможные причины такого решения - отсутствие сюжетов о крестном ходе за единую поместную церковь в июле прошлого года в эфире "UA: Первый" и о заседании Генассамблеи ООН в сентябре с участием Петра Порошенко.

Позже Аласания сообщил, что 25 февраля подаст иск в Шевченковский райсуд Киева против НОТУ и членов наблюдательного совета Светланы Остапы и Татьяны Лебедевой за досрочное отстранение от должности.

19 июня Шевченковский райсуд столицы отменил решение наблюдательного совета НОТУ относительно увольнения Зураба Аласании с должности главы общественного вещателя. 

 

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