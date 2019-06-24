В ПАСЕ отказались проводить дебаты по катастрофе MH17

Фото: ПАСЕ (flickr.com parliamentaryassembly)

Причины отказа не сообщили

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложения о проведении дебатов относительно наказания виновных в катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

ПАСЕ отказалась проводить дебаты на темы: "Завершить российский шантаж: Россия должна понести ответственность за неплатежи" и "Обязательства привлечь к ответственности тех, кто сбил MH17".

Ранее РБК-Украина писало, что в Страсбурге в понедельник, 24 июня, открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут снять санкции с РФ и вернуть ее делегацию в ПАСЕ.

РБК-Украина писало, что в среду, 19 июня, JIT назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" - гражданин Украины Леонид Харченко. После этого президент России Владимир Путин заявил, что в Российской Федерации есть своя версия авиакатастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Путин подчеркнул, что "западные эксперты не прислушиваются к версии РФ".