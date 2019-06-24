ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В ПАСЕ отказались проводить дебаты по катастрофе MH17

Новости » Политика    24.06.2019 - 13:17
В ПАСЕ отказались проводить дебаты по катастрофе MH17
Фото: ПАСЕ (flickr.com parliamentaryassembly)

Причины отказа не сообщили

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложения о проведении дебатов относительно наказания виновных в катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter.

ПАСЕ отказалась проводить дебаты на темы: "Завершить российский шантаж: Россия должна понести ответственность за неплатежи" и "Обязательства привлечь к ответственности тех, кто сбил MH17".

В ПАСЕ отказались проводить дебаты по катастрофе MH17Ранее РБК-Украина писало, что в Страсбурге в понедельник, 24 июня, открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, на которой могут снять санкции с РФ и вернуть ее делегацию в ПАСЕ.

РБК-Украина писало, что в среду, 19 июня, JIT назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это глава разведки "ДНР" Сергей Дубинский, министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин, подполковник запаса Воздушно-десантных войск РФ Олег Пулатов и командир разведывательного батальона в "2-м отделе ГРУ ДНР" - гражданин Украины Леонид Харченко. После этого президент России Владимир Путин заявил, что в Российской Федерации есть своя версия авиакатастрофы малайзийского Boeing MH17 в 2014 году. Путин подчеркнул, что "западные эксперты не прислушиваются к версии РФ".

В Страсбурге открывается сессия ПАСЕ, которая может вернуть делегацию РФ Германия прокомментировала выводы о катастрофе МН17
Новости Украины ПАСЕкатастрофаМН17
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь