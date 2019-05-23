23.05.2019 - 18:24
Итоги дня: 23 мая
Председатель ЦИК Татьяна Слипачук
объявила о начале избирательной парламентской кампании с 24 мая Президент Владимир Зеленский во время встречи с общественными активистами
назвал причину вынесения вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум Национализированный "ПриватБанк"
подал иск к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойкому и Геннадию Боголюбову, а также к и их компаниям иск в суде штата Делавэр (США) Заместитель главы администрации президента при Викторе Януковиче Андрей Портнов подал в ГБР
два заявления об открытии уголовных производств относительно действий пятого президента Петра Порошенко НАК "Нафтогаз Украины"
готовится к наихудшим сценариям следующего отопительного сезона, в частности, - к прекращению транзита газа из России В депутатском корпусе утверждают, что в связи с инициативами президента Владимира Зеленского
олигарх Ринат Ахметов провел "разъяснительные беседы" как с руководством Радикальной партии, так и "Оппоблока" Петиция за отставку Зеленского
собрала необходимое количество голосов на официальном сайте президента. Теперь петиция ожидает рассмотрения
Ураган со смерчем, который пронесся по большей части Украины в среду, 22 мая, удалось зафиксировать украинцам из разных уголков страны (видео) Свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась сегодня, 23 мая. Хотя молодожены и решили скрыть свое бракосочетание от посторонних глаз, звездные гости
уже делятся в соцсетях первыми снимками с церемонии (фото и видео)
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