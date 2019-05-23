Підсумки дня: 23 травня

Ураган зі смерчем, що по більшій частині України у середу, 22 травня , вдалося зафіксувати українцям з різних куточків країни (відео)
Чутки про романтичні стосунки Потапа і Насті Каменських ходили досить давно. Сьогодні Потап нарешті підтвердив здогадки, зізнався в коханні своїй обраниці і повідомив, що вони дійсно одружуються. Артист зробив це з допомогою кліпу, який присвятив коханій жінці
Весілля Насті Каменських і Потапа відбулося сьогодні, 23 травня. Хоча молодята й вирішили приховати своє одруження від сторонніх очей, зіркові гості вже діляться в соцмережах першими знімками з церемонії (фото і відео)