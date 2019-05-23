"Нафтогаз" готовится к наихудшим сценариям отопительного сезона

Фото: Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)

В НАК допускают прекращение транзита газа из России

НАК "Нафтогаз Украины" готовится к наихудшим сценариям следующего отопительного сезона, в частности, - к прекращению транзита газа из России. Об этом сказал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет пресс-служба НАК.

В "Нафтогазе" отметили, что подготовка уже началась. В НАК уверены, что к началу холодов в ПХГ должно быть не менее 20 млрд кубометров газа.

"Мы готовимся к предстоящему непростому отопительному сезону. К наихудшим сценариям: "нулевому транзиту", к очередной газовой блокаде со стороны Кремля. Мы увеличиваем запасы газа в подземных хранилищах, готовим ГТС в реверсном режиме", - отметили в пресс-службе.

Напомним, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допустил, что прекращение "Газпромом" транзита газа через Украину в январе 2020 года - вполне вероятный сценарий, и Украина готовится к нему.

Добавим, ранее в интервью РБК-Украина Андрей Коболев отмечал, что для того, чтобы пройти эту зиму, "Нафтогазу" нужно закачать в подземные газовые хранилища на три миллиарда кубометров газа больше привычного объема. Это около 20 млрд кубометров.

"Тогда мы скажем:" Русские снова угрожают провокацией, но Украина обеспечена газом ", - сказал тогда он.

Коболев также выразил сомнения, что в такой ситуации газотранспортные коридоры от европейских партнеров Украины будут открытыми. Подобная ситуация уже была в 2014 году, когда Венгрия приостановила поставки газа в Украину, мотивируя это решение ростом спроса на внутреннем рынке.

"Мы надеемся, что так поступят наши партнеры в Словакии и Польше. Но надо быть готовыми к тому, что если у них будет дефицит, то такой риск существует. Мы также работаем над несколькими дополнительными опциями", - подчеркнул глава НАК.