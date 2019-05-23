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Ахметов провел "разъяснительные беседы" с депутатами из-за инициатив Зеленского

Новости » Политика    23.05.2019 - 09:20
Ахметов провел "разъяснительные беседы" с депутатами из-за инициатив Зеленского
Фото: Ринат Ахметов (scm.com.ua)

Ахметов делает ставку на мажоритарные округа, суля бонусы рейтинговым депутатам

В депутатском корпусе утверждают, что в связи с инициативами президента Владимира Зеленского олигарх Ринат Ахметов провел "разъяснительные беседы" как с руководством Радикальной партии, так и "Оппоблока". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уперлись лбами: почему депутаты и Зеленский не договорились о новых правилах проведения выборов".

По словам сразу нескольких источников издания РБК-Украина в Раде, Ахметов делает ставку на мажоритарные округа, суля бонусы рейтинговым депутатам.

 "Ринат Леонидович понял, что в случае закрытых пропорциональных списков у партии Зеленского будет монобольшинство. А это полная вертикаль власти, правительство, силовики, ГПУ. Что это в перспективе может ему сулить - он прекрасно осознает", - говорит источник РБК-Украина

Напомним, вчера Рада отказалась голосовать за законопроекты Зеленского. Он подал в ВР законопроекты о выборах и публичных закупках. В связи с этим Зеленский заявил, что "народные депутаты ошибаются и даже в мажоритарных округах украинцы выберут новых политиков, способных изменить страну не на словах, а на деле".

"Старые политики выбрали старую систему, ибо только она дает им шанс продлить политическую жизнь. Они рассчитывают за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду", - написал он в Facebook.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийРинат Ахметов
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