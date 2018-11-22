Итоги дня: 22 ноября

Фото: автор законопроекта Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.Так, 311 парламентариев проголосовали за принятие документа.
В частности, законопроектом предусматривается абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".
Иллюстративное фото (twitter.com/zr)
Максимальные штрафы для украинских водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии увеличены до 51 тыс. гривен. Соответствующее решение приняла Верховная рада Украины в четверг, 22 ноября. Нетрезвое вождение становится уголовным проступком, за него предусмотрен штраф - 17-34 тыс. гривен и запрет садиться за руль до трех лет. При повторном нарушении - до 51 тыс. гривен с запретом управлять от 2 до 3 лет.
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)
Верховная рада Украины назначила Оксану Маркарову министром финансов. За соответствующее решение проголосовали 242 народных депутата.
"В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная рада Украины постановляет: назначить Маркарову Оксану Сергеевну на должность министра финансов Украины", - говорится в тексте постановления.
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий 22 ноября подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей на "евробляхах". Ранее Парубий заявил, что два законопроекта о растаможке "евроблях" в тот же день будут направлены на подпись главе государства Петру Порошенко.
Также сообщается, что Порошенко может вернуть законопроекты о "евробляхах" в Раду с предложениями.
Коллаж РБК-Украина
В селе Подвиноградов ромы напали на журналистов Эльдара Сарахмана и Евгения Руденко Эльдар рассказал, что они отправились в самое богатое ромское село Подвиноградов Виноградовского района Закарпатской области для того, чтобы снять сюжет. Но в результате ребята чуть не лишились аппаратуры.
"Поездка в богатейшее ромское село на Закарпатье чуть не закончилась трагически. Внутренние разборки между баронами вылились в покоцанную машину, мало не отобранную аппаратуру. Телефон отдали. Стремно, когда вокруг вас сто разъяренных цыган, которые дубасят машину, дергают за одежду и перекрывают джипами выезд", - написал Сарахман.
Журналист утверждает, что никаких провокаций с их стороны не было и сюжет планировался о жизни ромского села.