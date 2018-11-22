Рада утвердила увеличение штрафов до 51 тыс. гривен за нетрезвое вождение

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Нововведение начнет действовать с 1 января 2020 года

Максимальные штрафы для украинских водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии увеличены до 51 тыс. гривен. Соответствующее решение приняла Верховная рада Украины в четверг, 22 ноября, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерство внутренних дел.

В частности, сегодня 239 народных депутатов поддержали законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений".

В одной из норм документа говорится об усилении ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. Соответствующая норма вносится в Уголовный кодекс.

В частности, нетрезвое вождение становится уголовным проступком, а наказание за него предусмотрен штраф 17-34 тыс. гривен и запрет садиться за руль до трех лет.

"А при повторном нарушении - до 51 тыс. гривен с запретом управлять от 2 до 3 лет", - отметили в МВД.

Закон с соответствующими нововведениями вступает в силу 1 января 2020 года.

Напомним, в июле 2018 года Национальная полиция в рамках операции "Перевозчик" обнаружила 21 водителя автобусов в состоянии алкогольного опьянения. Добавим, что на украинских дорогах произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий с начала 2018 года.