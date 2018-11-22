Підсумки дня: 22 листопада

Рада прийняла за основу зміни до Конституції за курсом в ЄС і НАТО

Фото: автор законопроекту Петро Порошенко (РБК-Україна, Віталій Носач)

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо незворотності курсу України на європейську та євроатлантичну інтеграцію. Так, 311 парламентарів проголосували за прийняття документа, передає кореспондент РБК-Україна. передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, законопроектом передбачається абзац п'ятий преамбули після слів "громадянської злагоди на землі України" доповнити словами "та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського і євроатлантичного курсу України".

Ухвалено збільшення штрафів до 51 тис. гривень за нетверезе водіння

Ілюстративне фото (twitter.com/zr)

Максимальні штрафи для українських водіїв за керування транспортом у нетверезому стані збільшено до 51 тис. гривень. Відповідне рішення ухвалила Верховна рада України у четвер, 22 листопада. Нетеверезе водіння стає кримінальним проступком, а покарання за нього - штраф 17-34 тис. гривень та заборона сідати за кермо до трьох років. При повторному порушенні - до 51 тис. гривень із забороною керувати від 2 до 3 років.

Рада призначила міністром фінансів Маркарову

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. За відповідне рішення проголосували 242 народних депутата.

"Відповідно до пункту 12 частини першої статті 85 Конституції України Верховна рада України постановляє: призначити Маркарову Оксану Сергіївну на посаду міністра фінансів України", - сказано у тексті постанови.

Парубій підписав закони про розмитнення "євроблях"

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 22 листопада підписав законопроекти №8487 та №8488 про розмитнення автомобілів на "євробляхах". Раніше Парубій заявив, що два законопроекти про розмитнення "євроблях" у той же день будуть направлені на підпис главі держави Петру Порошенко.

Повідомляється, що Порошенко може повернути законопроекти про "євробляхи" в Раду із пропозиціями

На Закарпатті роми напали на журналістів

Колаж РБК-Україна

У селі Підвиноградів роми накинулися на журналістів Ельдара Сарахмана і Євгенія Руденко. Ельдар Сарахман розповів, що вони вирушили до найбагатшого ромського села Півиноградів Виноградівського району Закарпатської області для того, щоб зняти сюжет. Але в результаті хлопці мало не втратили апаратуру.

"Поїздка в багате ромское село на Закарпатті ледь не закінчилася трагічно. Внутрішні розборки між баронами вилилися в покоцану машину, мало не відібрану апаратуру. Телефон віддали. Страшно, коли навколо вас сто розлючених циган, які дубасять машину, смикають за одяг і перекривають джипами виїзд", - написав Сарахман.

Журналіст стверджує, що ніяких провокацій з їхнього боку не було і сюжет планувався про життя ромського села.