Порошенко может вернуть законопроекты о "евробляхах" в Раду с предложениями, - нардеп

Фото: Петр Порошенко (dsns.gov.ua)

Пока неизвестно, когда президент Украины подпишет законопроекты

Президент Украины Петр Порошенко может вернуть законопроекты о растаможке автомобилей в Верховную раду со своими предложениями. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель подкомитета по вопросам таможенного дела и усовершенствования Таможенного кодекса Украины, комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат Татьяна Острикова.

По ее словам, пока неизвестно, когда президент Украины подпишет законопроекты.

"Вполне возможно, что президент внесет определенные предложения. Так, например, было с законопроектом о едином окне на таможне. Он его вернул в Верховную раду с предложениями исключить из закона определенные нормы. Возможно, так произойдет и с этим законопроектом", - рассказала Острикова.

По мнению нардепа, глава государства вряд ли планирует наложить вето на законопроекты о растаможке автомобилей.

"Президент Украины имеет право применить право вето. Но в данном случае, поскольку президентская фракция предоставила много голосов за этот законопроект, поскольку председатель комитета налоговой и таможенной политики Нина Южанина является доверенным лицом президента, я думаю, что вето не будет применено", - добавила она.

Напомним, в начале ноября парламент одобрил новую модель налогообложения легковых автомобилей и ужесточил штрафы за нарушение сроков растаможки "евроблях".