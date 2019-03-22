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Итоги дня: 22 марта

Новости » Прочее    22.03.2019 - 18:47

Итоги дня: 22 марта

• Суд в Российской Федерации приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии. Гриб объявил голодовку

• Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в Москве провел так называемые "экономические переговоры" с премьер-министром России Дмитрием Медведевым

• Российские спецслужбы готовили теракт в метро Харькова. Об этом сообщили пресс-центр Службы безопасности Украины

• Российский газовый монополист "Газпром" предлагает продлить действующий контракт на транзит газа по территории Украины

• В результате столкновения двух автобусов в городе Китампо в центральной части Ганы погибли 50 человек

• Олег Ляшко, председатель Радикальной партии Украины устроил потасовку в Верховной Раде и попытался подраться с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом (видео) 

• Школьница умерла на уроке в одной из школ оккупированного Красноперекопска. Как сообщают местные СМИ, причиной смерти девочки стало отравление неизвестным медицинским препаратом

• Юлия Чичерина уверена, что Украина войдет в состав России. Такое заявление некогда известная певица и ярая сторонница "русского мира" сделала в прямом эфире одного пропагандистского шоу

• Как голосовать не по месту прописки, куда обращаться для голосования в другой стране и что делать, если не нашли себя в списках избирателей - в материале Styler

• Погода в Украине на этих выходных будет совсем не такой, как сообщалось ранее. Вместо обещанного потепления в нескольких областях опустится температура воздуха и пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега 

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