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Бойко и Медведчук провели "экономические переговоры" с премьером РФ

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 15:37
Бойко и Медведчук провели "экономические переговоры" с премьером РФ
Фото: Юрий Бойко (РБК-Украина)

Бойко и Медведчук встретились в Москве с Медведевым                      

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко в Москве провел так называемые "экономические переговоры" с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Встречу транслировал телеканал "112 Украина".  

Отметим, в переговорах также принимали участие глава российского "Газпрома" Алексей Миллер и глава политсовета "Оппозицонной платформы - За життя" Виктор Медведчук.

На встрече Медведев подчеркнул, что отношения между Украиной и РФ находятся в состоянии глубокого кризиса.

"Я посчитал правильным такого рода встречу провести. Мы могли бы обсудить ряд актуальных вопросов - текущее состояние дел в сфере экономического взаимодействия. Я имею ввиду и газовую составляющую, необходимо определиться, что делать дальше. И конечно в целом ситуацию по торговой составляющей, поскольку в последние годы наблюдалась серьезная деградация этих отношений", - отметил российский премьер.

В свою очередь Бойко отметил "важность возврата украинских товаров на российский рынок".

"Торговая война приносит вред нашей экономике и ухудшает жизнь украинцев. У нас заканчивается большой транзитный контракт, и мы видим, что сегодняшняя власть должной активности не проявляет. Мы не можем позволить, чтобы контракт был остановлен. Мы готовы предложить и рассмотреть разные варианты возобновления контракта по транзиту после завершения действующего контракта. И важный вопрос, это прямой контракт по газу - по поставкам газа в страну, потому что сегодня ситуация ненормальная, когда газ РФ поставляется в страну из Европы и становится почти на 100 долларов дороже", - добавил он.

В то же время Виктор Медведчук подчеркнул, что сторонам "нужны прямые договоры по поставкам газа, чтобы снизить цену на газ для населения".

"После того, как РФ успешно закончит строительство "Северного потока-2", турецких потоков, которые должны быть закончены в декабре 2019 года, наша труба фактически будет пустой", - отметил он.

Бойко и Медведчук провели &quot;экономические переговоры&quot; с премьером РФ

Фото: встреча Бойко с Медведевым (скриншот трансляции "112 Украина")

Отметим, в начале февраля Генеральная прокуратура открыла дело по подозрению Медведчука в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность. Отметим, до этого на партийном съезде в Киеве он заявил о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством, а закрепить этот статуса в Конституции Украины.

Отметим, президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука представителем российского президента Владимира Путина в трехсторонней контактной группе в Минске, хотя сам назначил его и называл его наиболее эффективным переговорщиком в вопросе освобождения пленных.

 

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