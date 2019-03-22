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Підсумки дня: 22 березня

Новини » Інше    22.03.2019 - 18:47

Підсумки дня: 22 березня

• Суд Російської Федерації засудив українця Павла Гриба до шести років колонії Гриб оголосив голодування 

• Кандидат у президенти України Юрій Бойко у Москві проводів так звані "економічні переговори" з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим

• Російські спецслужби готували теракт у метро Харкова. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України

• Російський газовий монополіст "Газпром" пропонує продовжити діючий контракт на транзит газу по території України

• В результаті зіткнення двох автобусів в місті Китампо в центральній частині Гани загинули 50 осіб

• Олег Ляшко, голова Радикальної партії України влаштував бійку у Верховній Раді і спробував побитися з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом

• Школярка померла на уроці в одній зі шкіл окупованого Красноперекопська. Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною смерті дівчинки стало отруєння невідомим медичним препаратом

• Юлія Чичеріна впевнена, що Україна увійде до складу Росії. Таку заяву колись відома співачка і затята прихильниця "руского міра" зробила в прямому ефірі одного пропагандистського шоу

• Як голосувати не за місцем прописки, куди звертатися для голосування в іншій країні і що робити, якщо не знайшли себе у списках виборців - в матеріалі Styler

• Погода в Україні на цих вихідних буде зовсім не такою, як повідомлялося раніше. Замість обіцяного потепління в декількох областях знизиться температура повітря і очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу 

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