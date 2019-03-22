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"Газпром" предложил продлить транзитный контракт

Новости » Энергетика    22.03.2019 - 16:29
"Газпром" предложил продлить транзитный контракт
Фото: Алексей Миллер (gazprom.ru)

"Газпром" также не против зайти в консорциум по управлению украинской ГТС

Российский газовый монополист "Газпром" предлагает продлить действующий контракт на транзит газа по территории Украины. Об этом на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

По его словам, по транзитному договору, который заканчивается 31 декабря 2019 года, "Газпром" предлагает продолжить транзит по Украине на основании продления действующего контракта.

"Предложение по консорциуму (по управлению украинской ГТС, - ред.) мы всегда поддерживали, и если будет сделано предложение от украинской стороны провести переговоры, то мы такие переговоры проведем и станем участниками газотранспортного консорциума в Украине. Без сомнения, такой проект послужит повышению надежности и стабильности транзита через территорию Украины для потребителя в Европе", - добавил Миллер.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае отсутствия контракта с российским "Газпромом" с 1 января 2020 года Украине для зимнего сезона необходимо накопить порядка 20 млрд кубометров газа.

До этого премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года, если стороны урегулируют отношения, достигнут выгодных экономических коммерческих параметров сделки. Кроме того, одним из условий он назвал стабильную политическую обстановку в Украине.

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