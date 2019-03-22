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В Гане из-за столкновения двух автобусов погибли 50 людей

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 17:20
В Гане из-за столкновения двух автобусов погибли 50 людей
Фото: место аварии (trthaber com)

Один из водителей задремал за рулем и выехал на встречную полосу

В результате столкновения двух автобусов в городе Китампо в центральной части Ганы погибли 50 человек.Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Издание пишет, что в результате аварии были ранены десятки людей. После столкновения один из автобусов загорелся. По предварительной версии, столкновение произошло из-за того, что один из водителей задремал за рулем и выехал на встречную полосу.

Напомним, 11 марта на северо-востоке Мексики напали на пассажирский автобус, похитив из него 19 человек. Вооруженные неизвестные подъехали к автобусу на двух автомобилях и заставили его остановиться.

Также в мексиканском штате Чьяпас несколько дней назад на горной дороге упал в пропасть грузовик, перевозивший мигрантов из Центральной Америки. В результате аварии погибли 25 человек, еще 30 получили ранения. Грузовик упал в овраг глубиной около 10 метров.

Еще ранее на востоке Чехии у города Ронов-над-Доубравоу столкнулись пассажирский и грузовой поезда

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