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Суд РФ вынес приговор Грибу

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 10:12
Суд РФ вынес приговор Грибу
Фото: Павел Гриб (facebook.com/irina.romaliyskaya)

Гриба осудили за "призыв к теракту в Сочи"

Суд в Российской Федерации приговорил украинца Павла Гриба к шести годам колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Гриб получил шесть лет колонии якобы за призывы к теракту в Сочи. Отметим, украинец отказался признать себя виновным. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней. На оглашение приговора приехали, в том числе, украинские журналисты и представители консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Накануне обвинение просило приговорить его к 6 годам тюрьмы, защита требовала оправдать политзаключенного. 

По версии российского следствия, в 2017 году Гриб с территории Украины через интернет якобы убеждал старшеклассницу из Сочи подорвать бомбу на выпускном вечере 30 июня. В то же время обстоятельства его задержания в августе 2017 года официально не раскрываются. Известно, что его задержали на территории Беларуси, после чего вывезли в Россию. 

С момента его задержания украинская сторона постоянно настаивала на надлежащей медицинской помощи. Известно, что у Гриба есть инвалидность, кроме того, в российском заключении он практически ослеп.

Политзаключенный Гриб выступил с последним словом в суде
Новости Украины Павел Гриб
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