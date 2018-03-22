Итоги дня: 22 марта

Рада сняла неприкосновенность с Савченко



С нардепа Савченко сняли неприкосновенность в связи с подозрениями в подготовке терактов Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. Савченко обвиняют в заговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти.

"Газпром" обжаловал в суде решение арбитража по контракту с "Нафтогазом"



Российский "Газпром" вчера, 21 марта, подал в Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по поставке газа. Накануне сообщалось, что "Газпром" не признал правомерность штрафа, наложенного на компанию Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ).



Воздушные силы Украины приведены в повышенную боевую готовность



В связи с провокацией со стороны Воздушно-Космических сил Российской Федерации (ВКС РФ), которые произошли в четверг, 22 марта, силы Воздушные силы (ПС) стране приведены в боевую готовность. Росийская авиация приблизилась к границе Украины.

Парасюк устроил потасовку в Раде

В Верховной Раде произошла потасовка между внефракционным народным депутатом Владимиром Парасюком и представителями государственной охраны. Парасюк отказался пройти проверку металлоискателем, из-за чего и возник конфликт. Нардеп заявил, что его хотели отвести в отдельную комнату.

Жан Рено рассказал об Украине

На протяжении нескольких дней знаменитый французский актер Жан Рено гостит в Киеве: французская и украинская съемочная группы ведут совместную работу над фильмом "Последний шаг", в котором ему досталась главная роль. Известный французский актер прилетел в Киев после съемок в Карпатах, где уже отсняли 70% фильма. Styler удалось пообщаться Жаном Рено во время пресс-конференции. В частности, актер поделился, с чем ассоциирует Украину и чем запомнится ему наша страна.