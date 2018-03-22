Рада сняла неприкосновенность с Савченко

С нардепа Савченко сняли неприкосновенность в связи с подозрениями в подготовке терактов

Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, по решению парламента следствие может привлечь подозреваемую в подготовке терактов и государственного переворота Надежду Савченко уголовной ответственности. Кроме того, нардепы разрешили ее задержание и арест.

Народні депутати у #Рада8 проголосували за притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Надії Савченко

Як голосували pic.twitter.com/Y76J7JAip9 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 22, 2018

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Савченко предлагала военным совершить теракты против руководства Украины.

"Лично Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом она обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО", - отметил Луценко.

В свое оправдание Савченко ранее заявляла, что готовила не теракты, а планировала создать "абсурдную ситуацию". Кроме того, она предлагала допросить ее на полиграфе и назвала абсурдной версию о том, что она действует в интересах России.

По версии следствия, Савченко причастна к делу в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого арестовали за вывоз с оккупированного Донбасса оружия якобы для совершения терактов.