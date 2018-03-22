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Рада сняла неприкосновенность с Савченко

НовостиПолитика    22.03.2018 - 13:43
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

С нардепа Савченко сняли неприкосновенность в связи с подозрениями в подготовке терактов

Верховная рада Украины разрешила привлечение нардепа Надежды Савченко к уголовной ответственности. Соответствующее решение поддержал 291 нардеп, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, по решению парламента следствие может привлечь подозреваемую в подготовке терактов и государственного переворота Надежду Савченко уголовной ответственности. Кроме того, нардепы разрешили ее задержание и арест.

 

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что Савченко предлагала военным совершить теракты против руководства Украины.

"Лично Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ. Летом она обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО", - отметил Луценко.

В свое оправдание Савченко ранее заявляла, что готовила не теракты, а планировала создать "абсурдную ситуацию". Кроме того, она предлагала допросить ее на полиграфе и назвала абсурдной версию о том, что  она действует в интересах России.

По версии следствия, Савченко причастна к делу в отношении руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана, которого арестовали за вывоз с оккупированного Донбасса оружия якобы для совершения терактов.

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Темы: Заседание Рады    Теги: Надежда Савченко, неприкосновенность, Верховная Рада
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