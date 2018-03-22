В Генпрокуратуре рассказали, что инкриминируют Савченко

Ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца будет направлено в суд

Народного депутата обвиняют в заговоре о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок будет направлено в Шевченковский районный суд г. Киев. Савченко, в частности, инкриминируется - заговор о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовление к террористическому акту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами", - сообщил он.

По словам пресс-секретаря Генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, такого рода преступления не предусматривают другой меры пресечения кроме ареста.

Після рішення Верховної Ради про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту - народного депутата... Опубліковано Андрієм Лисенком 22 березень 2018 р.

Напомним, ранее Лысенко заявил, что Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия Службы безопасности Украины как уже задержанное лицо, с ней сейчас проводится допрос как подозреваемой в присутствии адвокатов и сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.