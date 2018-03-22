Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Воздушные силы Украины приведены в повышенную боевую готовность

НовостиПроисшествия    22.03.2018 - 17:17
Фото: Су-30 (mil.ru)
Фото: Су-30 (mil.ru)

Росийская авиация приблизилась к границе Украины

В связи с провокацией со стороны Воздушно-Космических сил Российской Федерации (ВКС РФ), которые произошли в четверг, 22 марта, силы Воздушные силы (ПС) стране приведены в боевую готовность. Об этом говорится в сообщении штаба ВС в Facebook.

"Обнаружив угрозу со стороны страны агрессора все определены силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы дать отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации. Воздушные силы Вооруженных сил Украины несут круглосуточное дежурство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 22 марта уже второй раз за месяц зафиксировано провокационные действия со стороны ВКС России вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВОЗДУШНОЙ КОМПОНЕНТЫ Сегодня, 22 марта,...

Опубликовано Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces 22 март 2018 г.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии размежевания между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением, до 40 километров, к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгария и Республики Турция", - сообщили в Воздушных силах

Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22, с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач по нанесению ударов.

"Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно штабных тренировок в Воздушных силах и с целью отработки условного блокады пролива Босфор", - добавили в ВС.

Напомним, ранее сообщалось в Сирии члены сирийского группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" в провинции Восточный Каламун сбили бомбардировщик Су-24 Военно-воздушных сил президента страны Башара Асада.

На юге России и в оккупированном Крыму по тревоге подняли военную авиацию
Теги: авиация, Росавиация
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top