Підсумки дня: 22 березня

Рада зняла недоторканність з Савченко



З нардепа Савченко зняли недоторканність в зв'язку з підозрами в підготовці терактів Верховна рада України дозволила притягнення нардепа Надії Савченко до кримінальної відповідальності. Народного депутата звинувачують у змові про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади.



"Газпром" оскаржив у суді рішення арбітражу за контрактом з "Нафтогазом"



Російський "Газпром" вчора, 21 березня, подав до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з "Нафтогазом України" про постачання газу. Напередодні повідомлялося, що "Газпром" не визнав правомірність штрафу, накладеного на компанію Антимонопольним комітетом України (АМКУ).



Повітряні сили України приведено у підвищену бойову готовність



У зв’язку із провокацією з боку Повітряно-Космічних сил Російської Федерації ( ПКС РФ), які сталися у четвер, 22 березня, сили Повітряні сили (ПС) країні приведені у бойову готовність. Російська авіація наблизилась до кордону України.

Парасюк влаштував штовханину в Раді



У Верховній Раді відбулася сутичка між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком та представниками державної охорони. Парасюк відмовився пройти перевірку металошукачем, через що і виник конфлікт. Нардеп заявив, що його хотіли відвести окрему кімнату.



Жан Рено розповів про Україну

Протягом кількох днів знаменитий французький актор Жан Рено гостює у Києві: французька та українська знімальна групи ведуть спільну роботу над фільмом "Останній крок", у якому йому дісталася головна роль. Відомий французький актор прилетів у Київ після зйомок у Карпатах, де вже відзняли 70% фільму. У столиці України. Styler вдалося поспілкуватись із Жаном Рено під час прес-конференції. Зокрема, актор поділився, з чим асоціює Україну і чим запам'ятається йому наша країна.