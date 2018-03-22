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"Газпром" оскаржив у суді рішення арбітражу за контрактом з "Нафтогазом"

НовиниЕнергетика    22.03.2018 - 13:26
Фото: "Газпром" програв суд АМКУ (gazprom.ru)
Фото: "Газпром" програв суд АМКУ (gazprom.ru)

"Газпром" подав до суду округу Свеа клопотання про часткове скасування рішення арбітражного розгляду з "Нафтогазом"

Російський "Газпром" вчора, 21 березня, подав до Апеляційного суду округу Свеа (Швеція) клопотання про часткове скасування остаточного рішення по арбітражному розгляду з "Нафтогазом України" про постачання газу. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на повідомлення прес-служби "Газпрому".

"Оскільки остаточне рішення арбітрів щодо цього спору засновано на тих же висновках, що і раніше прийняте окреме рішення по арбітражному розгляду, клопотання подано на аналогічних підставах, а саме - через перевищення арбітрами своїх повноважень при винесенні рішень та допущених ними серйозних процесуальних помилок", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що "Газпром" не визнав правомірність штрафу, накладеного на компанію Антимонопольним комітетом України (АМКУ) і готує у зв'язку з цим новий позов у міжнародний арбітраж.

"У зв'язку з порушенням українською владою своїх зобов'язань щодо угоди 1998 року "Газпром" має намір звернутися до міжнародних арбітрів", - повідомляють в компанії.

Раніше київський апеляційний господарський суд відмовив в задоволенні скарги на штраф АМКУ, накладений на російського газового монополіста "Газпром". Відповідне рішення було прийнято судом 13 березня 2018 року. Згідно з документом, до 2017 року суд зобов'язав "Газпром" сплатити до державного бюджету України понад 171 млрд гривень штрафних санкцій за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що з російського "Газпрому" в бюджет України вже стягнуто понад 100 млн гривень. Це все засоби, які перебували на території нашої держави.

РФ доведеться укладати новий договір з Україною при невдачі "Північного потоку-2", - Зеркаль "Нафтогаз" оприлюднив ціни для промислових споживачів у квітні
Теги: Газпром, Нафтогаз України
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