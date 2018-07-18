Итоги дня: 18 июля

Конгрессмены призвали Трампа противостоять агрессии РФ в Украине

Конгрессмены, которые возглавляют группу поддержки Украины в Конгрессе США, призвали президента США Дональда Трампа противостоять агрессии РФ в Украине. "Нас, как сопредседателей двухпартийной группы поддержки Украины, глубоко беспокоит подчиненное поведение президента по отношению к президенту Путин", - говорится в совместном заявлении. "Незаконное вторжение России в Украину является нападением на мир и безопасность Европы, который повлек за собой смерти тысяч украинцев и заставил миллионы покинуть свои дома", - отметили конгрессмены. В то же время резидент Трамп назвал "ненавистниками" недовольных его встречей в Хельсинки с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Послы ЕС одобрили санкции против причастных к строительству Керченского моста

Послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко. Решение было принято на саммите Украина-ЕС.

В Киеве утвердили проект строительства метро на Виноградарь

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект строительства участка метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян. Он отметил, что на новом участке линии метро будет две станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Также линия участок вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

Массовая гибель птиц в Киеве: на озере появились новые жертвы

В Голосеевском районе Киева по непонятной причине гибнут утки. Стало известно о новых жертвах. На странице "dtp.kiev.ua" в соцсети Facebook сообщили о смерти голубей и ворон. "Возле озера на Теремках мрут не только утки, но и вороны, и голуби. Причина трагедии до сих пор неизвестна - результаты анализов и проб от людей скрывают", - сообщили в сообществе. "Местные боятся за здоровье детей и домашних животных, поэтому за свой счет заказали соответствующие анализы, а также пытаются спасать птиц, которым удалось выжить", - рассказали в сети.

Как уплывают 16 млрд: российский стадион для ЧМ-2018 не пережил дождя (видео)

Футбольный стадион "Волгоград-Арена" в России, который построили специально для Чемпионата мира 2018, не выдержал проверку дождем. После сильного ливня помещения залило водой. Об этом сообщает местное издание V1.ru. Тем временем в сети рассказали, что территория возле стадиона "поплыла" под землю. Соответствующие фото и видео опубликованы в соцсети.