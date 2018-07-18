Конгрессмены призвали Трампа противостоять агрессии РФ в Украине

Конгрессменов беспокоит "подчиненное поведение Трампа по отношению к президенту Путину"

Конгрессмены, которые возглавляют группу поддержки Украины в Конгрессе США призвали президента США Дональда Трампа противостоять агрессии РФ в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении по авторству конгрессменов от Демократической партии Марси Каптур и Сэнди Левина, а также конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, сообщает Голос Америки.

Так, к оглашению совместного заявления конгрессменов побудила совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа и президента России Путина в Хельсинки.

"Нас, как сопредседателей двухпартийной группы поддержки Украины, глубоко беспокоит подчиненное поведение президента по отношению к президенту Путин", - говорится в заявлении.

"Незаконное вторжение России в Украину является нападением на мир и безопасность Европы, который повлек за собой смерти тысяч украинцев и заставил миллионы покинуть свои дома", - отметили конгрессмены.

Они также привлекли внимание к атакам России направленных против суверенитета Украины.

"Нас также беспокоит нападение правительства России на украинский суверенитет, включая кибератаки на учреждения, агрессию на Донбассе и незаконную оккупацию Крыма", - заявили конгрессмены.

Как раннее писало РБК-Украина, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп и Путин говорили об американских выборах, о взаимоотношениях двух стран и об Украине.

Добавим, что в США рассматривают возможность введения новых санкции против России.