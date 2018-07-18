Послы ЕС одобрили санкции против причастных к строительству Керченского моста

Решение было принято на саммите Украина-ЕС

Послы стран-членов Евросоюза одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шести лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

Решение было принято на саммите Украина-ЕС.

"Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что такое решение свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации полуострова.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что считает построенный Россией Керченский мост серьезной угрозой безопасности Украины. По его словам, теперь у РФ есть возможность оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.

Он подчеркивал, что оккупированный Россией Крым максимально милитаризирован.

Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил,что этом году из-за Керченского моста Украина уже потеряла минимум полмиллиарда гривен. "Это прямые потери из-за снижения параметров судов для перевалки в портах Мариуполя и Бердянска, но этих потерь, безусловно, гораздо больше, если посчитать социально-экономический эффект, потери самих судовладельцев, бизнеса. Я думаю, что это на миллиарды, и, возможно, даже не гривен", - сказал глава МИУ.