Трамп назвал "ненавистниками" недовольных его удачной встречей с Путиным

По словам президента США, такие люди предпочтут воевать, чем видеть такие вещи

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал "ненавистниками" недовольных его удачной встречей в Хельсинки с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По его словам, такие люди предпочтут пойти на войну, чем принять это.

"Некоторые люди ненавидят тот факт, что я хорошо поладил с президентом России Путиным. Они предпочитают пойти на войну, нежели видеть это. Это называется синдромом помешательства на почве Трампа", - подчеркнул американский лидер.

Это называется синдромом помешательства на почве Трампа»



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/18/07/2018/5b4f28e39a794755271aa87f?from=newsfeed", - подчеркнул американский лидер

Напомним, Трамп анонсировал, что за его встречей с главой России Владимиром Путиным последуют большие результаты. Он отметил, что они с президентом РФ отлично поладили и обсудили много важных вопросов, несмотря на ожидания "ненавистников" увидеть в ходе встречи "боксерский поединок". "Большие результаты придут!" - написал президент США.

Глава США прогнозирует, что в конечном итоге встреча с Путиным может оказаться еще более успешной, чем с партнерами по НАТО. "Из этой встречи выйдет много положительных вещей", - отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что встреча с Путиным прошла лучше, чем с союзниками по Североатлантическому альянсу.