Підсумки дня: 18 липня

Конгресмени закликали Трампа протистояти агресії РФ в Україні

Конгресмени, які очолюють групу підтримки України в Конгресі США закликали президента США Дональда Трампа протистояти агресії РФ в Україні. "Нас, як співголів двопартійної групи підтримки України, глибоко непокоїть підлегла поведінка президента по відношенню до президента Путіна, - йдеться в спільній заяві. "Незаконне вторгнення Росії до України є нападом на мир та безпеку Європи, що спричинив смерті тисяч українців і змусив мільйони полишити свої домівки", - наголосили конгресмени. В той же час Трамп назвав ненависниками невдоволених його зустріччю у Гельсінкі з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Посли ЄС схвалили санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту

Посли держав-членів Євросоюзу схвалили рішення щодо запровадження індивідуальних санкцій проти шести осіб, які причетні до незаконного будівництва Керченського мосту. Про це повідомив президент України Петро Порошенко. Рішення було прийнято на саміті Україна-ЄС.

У Києві затвердили проект будівництва метро на Виноградар

Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проект будівництва ділянки метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян. Він зазначив, що на новій ділянці лінії метро буде дві станції - "Мостицька" та "Проспект Правди". Також лінія ділянку вилочного відгалуження у бік станції "Виноградар".

Масова загибель птахів у Києві: на озері з'явилися нові жертви

У Голосіївському районі Києва з незрозумілої причини гинуть качки. Стало відомо про нові жертви. На сторінці "dtp.kiev.ua" в соцмережі Facebook повідомили про смерть голубів і ворон. "Біля озера на Теремках мруть не тільки качки, але і ворони, і голуби. Причина трагедії досі невідома - результати аналізів проб від людей приховують", - повідомили в спільноті. "Місцеві бояться за здоров'я дітей і домашніх тварин, тому за свій рахунок замовили відповідні аналізи, а також намагаються рятувати птахів, яким вдалося вижити", - розповіли в мережі.

Як упливають 16 млрд: російський стадіон для ЧС-2018 не пережив дощу (відео)

Футбольний стадіон "Волгоград-Арена" в Росії, який побудували спеціально для Чемпіонату світу 2018, не витримав перевірку дощем. Після сильної зливи приміщення залило водою. Про це повідомляє місцеве видання V1.ru. Тим часом в мережі розповіли, що територія біля стадіону "попливла" під землю. Відповідні фото і відео опубліковані у соцмережі.