В Киеве утвердили проект строительства метро на Виноградарь

На новом участке линии метро будет две станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды"

Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект строительства участка метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает пресс-служба администрации.

По словам Давтяна, распоряжение КГГА принято 11 июля 2018 года. Проект строительства метро на Виноградарь готовился не один месяц.

"Мы много раз слышали: снова задерживается объявление. Слышали сомнения от людей. Но строительство метро (а это масштабный проект) требует не только детального анализа, но и основательной подготовки. Именно поэтому проект готовился не один месяц, а последующие объявления о тендерах и тому подобное - будут осуществляться только после детальной предварительной работы", - подчеркнул Давтян.

Как отметил заместитель председателя КГГА, на новом участке линии метро будет две станции - "Мостицкая" и "Проспект Правды". Также линия участок вилочного ответвления в сторону станции "Виноградарь".

Благодаря этому пропускная способность этого участка метро составит 40 пар поездов в час.

Планируется, что строительные работы имеют триватим 36 месяцев, а стоимость их оценивается в 6,3 млрд гривен. Проект строительства реализуется за счет местного бюджета.

Напомним, в мае 2018 года в КГГА заявили, что строительство новой ветки метро на Троещину может начаться в 2018 году.