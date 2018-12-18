Итоги дня: 18 декабря

Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля

Фото: митрополит Епифаний (РБК-Украина)

Ватикан признал Православную церковь Украины и ее предстоятеля митрополита Епифания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение архиепископа Евстратия Зори в Facebook.

Зоря отметил, что вчера, 17 декабря 2018 года, официальный портал новостей Ватикана сообщил об избрании митрополита Епифания предстоятелем автокефальной УПЦ. "Фактически это знак того, что в соответствии с порядком экуменического диалога с православными церквями в силу канонического признания Вселенским патриархом Варфоломеем украинской церкви и ее митрополита - эта церковь приобретает для Ватикана субъектность. Весьма болезненная новость для Московской патриархии. И очень весомая - для католического и всего христианского мира", - написал он.

Рада одобрила закон об ответственности за буллинг

Иллюстративное фото (pixabay)

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, передает корреспондент РБК-Украина. Проект поддержали 228 нардепов.

В пояснительной записке подчеркивается, что, согласно информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей.

В "Киевводоканале" сообщили график отключений воды до конца года

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В Киеве в связи с плановыми ремонтами на сетях централизованного водоснабжения будуть отключать воду до 28 декабря 2018. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала". Отмечается, что воду в период с 18 до 28 декабря отключать поочередно на около 20 улицах столицы. Также обнародованы адреса и график отключений водоснабжения.

Напомним, на прошлой неделе "Киевводоканал" обратился к жителям столицы с просьбой оплатить декабрьские счета за холодную воду до конца года, не дожидаясь платежек от предприятия.

Епифаний высказался о переносе Рождества

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Вопрос переноса Рождества с 7 января на 25 декабря пока не обсуждается. Об этом сказал предстоятель автокефальной Православной церкви Украины Епифаний в эфире канала ICTV. При этом владыка отметил, что этот вопрос очень важен в процессе реформирования украинской церкви.

"Если мы хотим в дальнейшем плодотворно работать, использовать все новые технологии, работать с нашей молодежью, то мы должны постепенно, мудро, трезво внедрять эти реформы... Конечно же, если говорить о каких-то решительных реформах, то это может внести в раскол в церковь. Мы можем 25-го праздновать Рождество Христово в Украине? Это может внести смуту и раскол. Мы должны реформироваться постепенно, мудро, чтобы не внести снова какой-то раскол в церковь. Это нужно, конечно же, воплощать в жизнь, но постепенно", - сказал он.

При этом ранее, в интервью "Радио Свободе" Епифаний заявил, что намерен объяснять и доказывать украинцам, почему следует праздновать Рождество именно 25 декабря.

Больше не прикован к постели: состояние легендарного Шумахера улучшилось

Коллаж РБК-Украина

Немецкий автогонщик "Формулы-1", семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, который длительное время восстанавливался после тяжелой травмы головы, больше не прикован к кровати. Об этом сообщает информационное издание Daily Mail.

После того, как Шумахер упал и ударился головой, катаясь на горнолыжном курорте в Мерибеле, прошло 5 лет. Спортсмен уже может самостоятельно дышать и двигаться. Однако отмечается, что ему необходим тщательный уход и медицинская помощь.