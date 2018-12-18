Підсумки дня: 18 грудня

Ватикан визнав Православну церкву України та її предстоятеля

Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна)

Ватикан визнав Православну церкву України та її предстоятеля митрополита Епіфанія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення архієпископа Євстратія Зорі у Facebook.

Зоря зазначив, що вчора, 17 грудня 2018 року, офіційний портал новин Ватикану повідомив про обрання митрополита Епіфанія предстоятелем автокефальної УПЦ.

"Фактично це знак того, що відповідно до порядку екуменічного діалогу з православними церквами в силу канонічного визнання Вселенським патріархом Варфоломієм української церкви та її митрополита - ця церква набуває для Ватикану суб‘єктності. Вельми болюча новина для Московської патріархії. І дуже вагома - для католицького і всього християнського світу", - написав він.

Рада схвалила закон про відповідальність за булінг

Ілюстративне фото (pixabay)

Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №8584, який визначає поняття булінгу і передбачає адміністративну відповідальність за нього, передає кореспондент РБК-Україна. Проект підтримали 228 нардепів.

У пояснювальній записці наголошується, що, згідно з інформацією Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з булінгом у колі однолітків в Україні стикалися близько 67% дітей.

У "Київводоканалі" повідомили графік відключень води до кінця року

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

У Києві в зв'язку із плановими ремонтами на мережах централізованого водопостачання відключатимуть воду до 28 грудня 2018. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу". Зазначається, що воду у період з 18 до 28 грудня відключатимуть почергово на блиько 20 вулицях столиці. Також оприлюднено адреси та графік відключень водопостачання.

Нагадаємо, минулого тижня "Київводоканал" звернувся до мешканців столиці із проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства.

Епіфаній висловився про перенесення Різдва

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Питання перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня поки не обговорюється. Про це сказав предстоятель автокефальної Православної церкви України Епіфаній в ефірі каналу ICTV. При цьому владика зазначив, що це питання дуже важливе в процесі реформування української церкви.

"Якщо ми хочемо надалі плідно працювати, використовувати нові технології, працювати з молоддю, то ми повинні поступово, мудро, тверезо впроваджувати ці реформи... Звичайно ж, якщо говорити про якісь рішучі реформи, то це може внести розкол в церкву. Ми можемо 25-го святкувати Різдво Христове в Україні? Це може внести смуту і розкол. Ми повинні реформуватися поступово, мудро, щоб не внести знову якийсь розкол в церкву. Це треба, звичайно ж, втілювати в життя, але поступово", - сказав він.

При цьому раніше, в інтерв'ю "Радіо Свободі" Епіфаній заявив, що має намір пояснювати і доводити українцям, чому слід святкувати Різдво саме 25 грудня.

Більше не прикутий до ліжка: стан легендарного Шумахера покращився

Колаж РБК-Україна

Німецький автогонщик "Формули-1, семиразовий чемпіон світу Міхаель Шумахер, який тривалий час відновлювався після важкої травми голови, більше не прикутий до ліжка. Про це повідомляє інформаційне видання Daily Mail.

Після того, як Шумахер впав і вдарився головою, катаючись на гірськолижному курорті у Мерібелі, минуло 5 років. Спортсмен вже може самостійно дихати і рухатися. Однак відзначається, що йому необхідний ретельний догляд і медична допомога.