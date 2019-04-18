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Итоги дня: 18 апреля

Новости » Прочее    18.04.2019 - 18:53

Итоги дня: 18 апреля

• Окружной административный суд города Киева признал незаконной процедуру вывода неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства

• Шевченковский районный суд Киева в среду, 17 апреля, отменил арест счетов во "Всеукраинском банке развития", связанных с семьей беглого екс-президента Виктора Януковича

• Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко записал видеообращение к украинцам, в котором попросил людей поддержать его на выборах (видео)

• Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина рассказал о своем отношении к запрету въезда российским артистам, закону о языке и языковым квотам на телевидении и радио, возможном роспуске парламента, готовности к политическим союзам, отношению к Владимиру Путину и своем видении народовластия в стране

• Событие, которое состоится на НСК "Олимпийский" 19 апреля вечером, можно назвать как угодно, но не дебатами, заявил председатель правления НСТУ Зураб Аласания

• Служба безопасности Украины объявила в розыск генерала, начальника департамента общественной безопасности МВД Алексея Крикуна

• Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов

• Погода в Украине: в ближайшие сутки почти по всей Украине, включительно с Киевом ожидаются замороки до -5 градусов

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