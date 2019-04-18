Суд снял арест со счетов Януковича

Фото: Шевченковский районный суд (webscreenshot google.com.ua/maps)

Следующее заседание по делу ареста счетов во "Всеукраинском банке развития" назначено на 18 апреля

Шевченковский районный суд Киева в среду, 17 апреля, отменил арест счетов во "Всеукраинском банке развития", связанных с семьей беглого екс-президента Виктора Януковича. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Twitter.

Сарган отметила, что решение было принято следственным судьей Оксаной Голуб.

"17.04.19 постановлением следственного судьи Шевченковского райсуда Киева Голуб отменены аресты счетов во "Всеукраинском банке развития", - написала она.

Пресс-секретарь генпрокурора добавила, что прокуроры готовят срочные ходатайства, следующее заседание по этому делу должно состояться 18 апреля.

"Завтра в 9:30 повторит ли судья Е. Мартынов свою коллегу? Напомню, на счетах ВБР арестованы 1,2 млр грн", - отметила Сарган.

Напомним, в апреле 2018 года Печерский районный суд Киева снял арест со счетов компаний, связанных с Александром Януковичем, сыном экс-президента Украины Виктора Януковича. В частности, речь идет о счетах во "Всеукраинском банке развития". Аресты на счета были наложены в 2015-2016 годах на 12 фирм, которые были подконтрольны банку Александра Януковича "Всеукраинский банк развития".