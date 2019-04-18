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На Украину надвигаются заморозки до -5

Новости » Общество    18.04.2019 - 15:46
На Украину надвигаются заморозки до -5
Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки ожидаются почти по всей территории Украины

Погода в Украине: в ближайшие сутки почти по всей Украине, включительно с Киевом ожидаются замороки до -5 градусов. Об этом сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Facebook.

Отмечается, что 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ровенской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов ( I уровень опасности, желтый).

Кроме того, 19 апреля заморозки ожидаются в восточных, Сумской, Запорожской областях, а 20 апреля - в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях сильные заморозки в воздухе 0-3 градуса (II уровень опасности, оранжевый).

На остальной территории страны, 21 апреля на Левобережье заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый). По Киеву ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-2 градусов (I уровень опасности, желтый). По Киевской области ночью 20 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).

На Украину надвигаются заморозки до -5

Ранее сообщалось, что завтра днем в Украине ожидается +10-15 градусов тепла, в области - до +20 градусов, в Карпатах +3-8 градусов тепла.

РБК-Украина писало, что погода в Украине с 18 апреля улучшится, в большинстве областей ожидается потепление. Днем в Украине +11-16 градусов, на Закарпатье +18-20 градусов.

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