Порошенко записал видеообращение к украинцам

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Порошенко признал, что допустил много тактических просчетов

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко записал видеообращение к украинцев, в котором попросил людей поддержать его на выборах. Видео опубликовано на его странице в Facebook.

Порошенко признал, что допустил много тактических просчетов, но уверен, что не ошибся в вопросы стратегии государства. Также он заявил, Украина недостаточно продвинулась в борьбе с коррупцией.

"Больше всего беспокоит то, что не удалось - завершить войну, потому что ключ от мира не в наших руках. И обидно, что миллионы людей живут в бедности, которую мы еще не преодолели в результате кризиса, который вызвала российская агрессия", - заявил президент.

Он напомнил о достижениях Украины: армия, ассоциация с ЕС, безвиз, международная коалиция в поддержку Украины, санкции против РФ и децентрализация.

Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на некомпетентного новичка на посту президента Украины, которого легко переигрывает на политическом и дипломатическом уровнях. Он считает, что Украине нужен лидер, который сможет противостоять Путину.

Также Порошенко подчеркнул, что уважает выбор тех, кто поддержал его оппонента.

По словам Порошенко, Украина находится на распутье. Или страна продолжает движение в ЕС, или будет реванш, возвращение в РФ, сказал он.

"Я прошу вашей поддержки 21 апреля. И приму любое ваше решение, потому что воля народа превыше всего", - заявил президент.

Звернення Президента України Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 18 квітня 2019 р.

Напомним, в ходе обращения Порошенко заявил, что решение суда о незаконности национализации "ПриватБанка" грозит Украине многомиллиардными убытками и дефолтом.