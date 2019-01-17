Итоги дня: 17 января

Рада разблокировала подписание закона о моратории на продажу земли

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада Украины разблокировала подписание законопроекта №9355-5 "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель". Документом продолжается мораторий на продажу земли.

За постановления об отмене результатов голосования за документ проголосовали только 81 и 65 нардепов при 226 минимально необходимых. Таким образом, закон теперь могут подписать глава парламента и президент.

Напомним, ранее Парубий подчеркивал, что 2019 год является заключительным для продления моратория на отчуждение земельсельскохозяйственного назначения.

Россия не направила в ЕСПЧ документы по делу Сенцова

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Министерство юстиции РФ предложило Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что РФ предложила отложить обмен документами после окончания судебного разбирательства о российской аннексии Крыма. Соответствующие документы российские власти направили в Европейский суд по правам человека 16 января.

Рада приняла закон о переходе церковных общин в ПЦУ

Фото: спикер Рады Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада Украины поддержала доработанный законопроект №4128-д "О внесении изменений в некоторые законы о подчиненности религиозных организаций и процедуре их государственной регистрации со статусом юридического лица". За документ после нескольких неудачных попыток проголосовали 229 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина. Законом вносятся изменения в статью 8 закона "О свободе совести и религиозных организациях" в части изменения подчиненности.

"Решение об изменении подчиненности и внесения соответствующих изменений или дополнений в устав принимаются не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины, необходимой для признания полномочными общего собрания религиозной общины в соответствии с ее уставом", - говорится в тексте закона.

Суд обязал НАБУ открыть дела против Гройсмана и Гриневич

Фото: Владимир Гройсман (rada.gov.ua)

Соломенский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть дела против главы украинского правительства Владимира Гройсмана и министра образования и науки Лилии Гриневич. Согласно решению суда, 7 декабря 2018 года заявитель сообщил НАБУ о том, что Гройсман совершил правонарушение по ст. 367 (служебная халатность) и ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Также сообщалось о совершении Гриневич правонарушений по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) УК Украина.

При этом сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований внесены не были. После чего заявитель обратился с жалобой в Соломенский райсуд.

В Раде вспыхнул "религиозный" скандал (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал "нечистью" лидера фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского. Это случилось прямо во время рассмотрения законопроекта №4128-д о переходе религиозных общин 17 января.

Так, в ходе выступления Парубия в зале парламента нардепы начали пытаться сорвать голосование. Когда глава Рады призвал парламентариев занять свои места и голосовать, так как "каждый персонально несет ответственность перед обществом", к нему подошел Новинский. Депутат, который известен своей поддержкой Московского патриархата, начал требовать от Парубия, чтобы тот снял с рассмотрения законопроект. Сначала Парубий не обращал на "оппоблоковца" внимания. Но потом резко обратился к нему. "Отойди от меня, нечисть! Отойди от меня!" - сказал спикер, вызвав смех у других депутатов.

После инцидента Новинский вернулся в свое кресло, а слуги народа проголосовали за законопроект.

Стоит ли купаться в ледяной воде на Крещение: объясняют врачи

Фото: Купание на Крещение 2019 (коллаж РБК-Украина)

В день Крещения 19 января за древними христианскими традициями принято купаться в проруби. Возле рек и озер в этот день собираются люди, чтобы с головой погрузиться в воду, а кто-то - и поплавать в ледяной воде.

Как это влияет на здоровье? Всем ли можно это делать? Какие есть противопоказания для купания в холодной воде? С такими вопросами Styler обратился к врачам разных специальностей.