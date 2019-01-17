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Суд обязал НАБУ открыть дела против Гройсмана и Гриневич

Новости » Общество    17.01.2019 - 14:49
Суд обязал НАБУ открыть дела против Гройсмана и Гриневич
Фото: Владимир Гройсман (rada.gov.ua)

Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дела против Гройсмана и Гриневич

Соломенский районный суд города Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть дела против главы украинского правительства Владимира Гройсмана и министра образования и науки Лилии Гриневич. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решении суда от 29 декабря 2018 года.

Согласно решению суда, 7 декабря 2018 года заявитель сообщил НАБУ о том, что Гройсман совершил правонарушение по ст. 367 (служебная халатность) и ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Также сообщалось о совершении Гриневич правонарушений по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366 (служебный подлог) УК Украина.

При этом сведения о совершении уголовных преступлений в Единый реестр досудебных расследований внесены не были. После чего заявитель обратился с жалобой в Соломенский райсуд.

Таким образом, следственный судья, заслушав пояснения адвоката и исследовав материалы дела, постановил, что жалоба подлежит удовлетворению.

Согласно решению суда, НАБУ должно внести в ЕРДР сведения об уголовных правонарушениях, которые предоставил заявитель.

Напомним, вчера стало известно, что Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть дело против мэра столицы Виталия Кличко. 

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Новости Украины Лилия ГриневичВладимир ГройсманНАБУСоломенский райсуд
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