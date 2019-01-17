Россия не направила в ЕСПЧ документы по делу Сенцова

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

РФ предложила отложить обмен документами после окончания судебного разбирательства о российской аннексии Крыма

Министерство юстиции РФ предложило Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) отложить обмен документами по жалобе осужденного в России украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Сообщается, что РФ предложила отложить обмен документами после окончания судебного разбирательства о российской аннексии Крыма. Соответствующие документы российские власти направили в Европейский суд по правам человека 16 января.

"В связи с уведомлением Европейским судом по правам человека о приостановлении производства по жалобе "Сенцов против России" до завершения разбирательства по делу "Украина против России (Крым)", власти России направили позицию о нецелесообразности обмена процессуальными документами по приемлемости и существу дела до вынесения решения по вопросу приемлемости указанной межгосударственной жалобы, учитывая, что выводы ЕСПЧ в этом решении могут существенным образом повлиять на содержание правовых позиций сторон по индивидуальной жалобе", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 января Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова. ЕСПЧ предоставил срок правительству РФ до 16 января 2019 года представить свое письменное заключение.

Отметим, 21 декабря Сенцова выписали из медицинской части колонии. В РФ заявляют, что состояние Сенцова оценивается как удовлетворительное.

До этого адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе сообщал, что у украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова в результате голодовки обнаружено "органическое поражение" сердца, печени и почек. По его словам, здоровье оставляет желать лучшего.

РБК-Украина писало, что Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в "создании террористической группировки" в оккупированном Крыму. Он отбывает наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года украинец объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в РФ. Однако 5 октября Сенцов был вынужден остановить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".