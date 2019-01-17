Підсумки дня: 17 січня

Рада розблокувала підписання закону про мораторій на продаж землі

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада України розблокувала підписання законопроекту №9355-5 "Про внесення змін до розділу Х" Перехідні положення "Земельного кодексу України про продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель". Документом продовжується мораторій на продаж землі.

За постанови про скасування результатів голосування за документ проголосували лише 81 та 65 нардепів при 226 мінімально необхідних. Таким чином, закон тепер можуть підписати глава парламенту і президент

Нагадаємо, раніше Парубій підкреслював, що 2019 рік є заключним для продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Росія не направила в ЄСПЛ документи по справі Сенцова

Фото: Олег Сенцов (zk.dsns.gov.уа)

Міністерство юстиції РФ запропонувало Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) відкласти обмін документами за скаргою засудженого в Росії українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що РФ запропонувала відкласти обмін документами після закінчення судового розгляду про російську анексію Криму. Відповідні документи російська влада направила в Європейський суд з прав людини 16 січня.

Рада прийняла закон про перехід церковних громад до ПЦУ

Фото: спікер Ради Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Верховна рада України підтримала доопрацьований законопроект №4128-д "Про внесення змін до деяких законів щодо підлеглості релігійних організацій та процедури їх державної реєстрації зі статусом юридичної особи". За документ після декількох невдалих спроб проголосували 229 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Законом вносяться зміни до статті 8 закону "Про свободу совісті та релігійні організації" в частині зміни підлеглості.

"Рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюються не менш як двома третинами від кількості членів релігійної громади, необхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійної громади відповідно до її статуту", - сказано у тексті закону.

Суд зобов'язав НАБУ відкрити справи проти Гройсмана та Гриневич

Фото: Володимир Гройсман (rada.gov.ua)

Солом'янський районний суд міста Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрити справи проти глави українського уряду Володимира Гройсмана та міністра освіти і науки Лілії Гриневич. Згідно з рішенням суду, 7 грудня 2018 року заявник повідомив НАБУ про те, що Гройсман скоїв правопорушення за ст. 367 (службова недбалість) і ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Також повідомлялося про вчинення Гриневич правопорушень за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення) КК України.

При цьому відомості про вчинення кримінальних злочинів до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесені. Після чого заявник звернувся зі скаргою до Солом'янського райсуду.

У Раді спалахнув "релігійний" скандал (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій назвав "нечистю" лідера фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського. Це трапилося прямо під час розгляду законопроекту №4128-д про перехід релігійних громад 17 січня.

Так, в ході виступу Парубія, у залі парламенту нардепи почали намагатися зірвати голосування. Коли глава Ради закликав парламентарів зайняти свої місця і голосувати, так як "кожен персонально несе відповідальність перед громадою", до нього підійшов Новинський. Депутат, який відомий своєю підтримкою Московського патріархату, почав вимагати від Парубія, аби той зняв із розгляду законопроект. Спочатку Парубій не звертав на "опоблоківця" уваги. Але потім різко звернувся до нього. "Відійди від мене, нечисть! Відійди від мене!" - сказав спікер, викликавши сміх у інших депутатів.

Після інциденту Новинський повернувся у своє крісло, а слуги народу проголосували за законопроект.

Чи варто купатись у крижаній воді на Водохреща: пояснюють лікарі

Фото: Купання на Водохреща 2019 (колаж РБК-Україна)

У день Водохреща 19 січня, за давніми християнськими традиціями прийнято купатися в ополонці. Біля річок і озер цього дня збираються люди, щоб з головою зануритися у воду, а хтось – і поплавати у крижаній воді.

Як це впливає на здоров'я? Чи всім можна це робити? Які є протипоказання для купання у холодній воді? З такими питанням Styler звернувся до лікарів різних спеціальностей.