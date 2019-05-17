Итоги дня: 17 мая

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17.05.2019 - 17:48
Новина українською
Спикер Верховной рады Украины
Андрей Парубий объявил о выходе фракции "Народный фронт" из коалиции
. Коалиция перестала существовать
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО)
Александр Турчинов 17 мая подал в отставку
Министр иностранных дел Украины
Павел Климкин объявил о своей отставке
Самолет, который летел из Киева в Египет,
совершил экстренную посадку в Одессе
из-за сообщения о минировании
Нардеп Ирина Луценко
уходит с поста представителя президента
Петра Порошенко в Верховной раде
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах
для внедрения системы мобильной связи пятого поколения (5G)
Военная прокуратура задержала группу должностных лиц
во главе и.о. председателя государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко
Окружной административный суд Киева открыл еще одно производство о
запрете действующему президенту Петру Порошенко на выезд из Украины
В поликлинике Москвы неизвестная женщина оставила девочку возрастом около трех лет. Когда девочку удалось ее разговорить,
ребенок заговорил на украинском языке
Умерла Grumpy Cat - та самая легендарная "сердитая кошка"
, которая прославилась в 2012 году, когда брат хозяйки животного разместил ее снимки на сайте Reddit
Среднесуточная температура воздуха в Киеве с 13 мая превышает 15 градусов тепла, что знаменует
начало метеорологического лета
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