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Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО

Новости » Общество    17.05.2019 - 16:44
Турчинов подал в отставку с должности секретаря СНБО
Фото: Александр Турчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Турчинов написал заявление об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов 17 мая подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Турчинов подал в отставку в связи с прекращением полномочий президента Петра Порошенко. 

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначал меня на должность, прошу рассмотреть вопрос о прекращении в соответствии с законодательством моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и дальнейшем защищать нашу страну", - говорится в заявлении Турчинова.

22 февраля 2014 года после падения режима бывшего президента Украина Виктора Януковича Турчинов был избран на должность председателя Верховной рады Украины. Также парламент возложил на Турчинова исполнение обязанностей президента Украины и верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

В ноябре 2014 года после внеочередных выборов в парламент он был избран народным депутатом Украины. В декабре 2014 года указом президента Украины был назначен на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В должности секретаря СНБО Турчинов обеспечивал укрепление обороны и безопасности страны, начал возрождение украинского оборонного промышленного комплекса, координировал стратегические оборонные программы, в частности, программы восстановления ракетного потенциала страны.

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Новости Украины СНБОАлександр Турчинов
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