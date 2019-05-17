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Климкин объявил об отставке

Новости » Политика    17.05.2019 - 15:15
Климкин объявил об отставке
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин в понедельник направит заявление Верховной раде

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Климкин отметил, что сегодня написал заявление об отставке, а в понедельник, 20 мая, в день инаугурации Владимира Зеленского направит его Верховной раде и новому президенту.

"Я считаю, что так правильно…У него (Зеленского, - ред.) должно быть право на свою внешнеполитическую команду. Но я сказал, что готов помогать там, где это будет надо, и там, где совпадают наши принципы", - подчеркнул Климкин.

Он также добавил, что намерен идти в парламент с командой, с которой разделяет принципы и видение.

Климкин стал министром иностранных дел Украины в июне 2014 года. До этого занимал пост посла Украины в Германии. В целом, в украинской дипломатии работал с середины 1990-х.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп Ирина Луценко уходит с поста представителя президента в Верховной раде.

До этого стало известно, что первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко уходит с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию на Донбассе  и представителя Украины в гуманитарной подгруппе в Минске.

 

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