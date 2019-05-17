ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд начал еще одно производство о запрете Порошенко покидать Украину

Новости » Политика    17.05.2019 - 12:36
Суд начал еще одно производство о запрете Порошенко покидать Украину
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Запрет Порошенко и топ-чиновникам покидать Украину рассмотрят в упрощенном порядке       

Окружной административный суд Киева открыл еще одно производство о запрете действующему президенту Петру Порошенко на выезд из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд открыл производство по делу по иску к Национальной полиции, СБУ и Госпогранслужбе о запрете выезда топ-чиновников из Украины после выборов. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного производства.

Также сообщается, что истец просит признать противоправной бездеятельность полиции и СБУ по непринятию мер для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействия организованной преступности топ-чиновниками, которые могли совершать коррупционные преступления.

Среди третьих лиц, кроме Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана указаны более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, а также судьи Верховного суда и члены ВККС. Всего в списке 180 топ-чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что против Порошенко подали первый после проигрыша на выборах иск в Верховный суд.

До этого суд открыл производство по иску журналиста Александра Дубинского, который также просит запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после выборов.

Луценко уходит с поста представителя президента в Раде Порошенко принял отставку Елисеева с должности замглавы АП
Новости Украины Порошенко Петрзапретиск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь