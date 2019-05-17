Суд начал еще одно производство о запрете Порошенко покидать Украину

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Запрет Порошенко и топ-чиновникам покидать Украину рассмотрят в упрощенном порядке

Окружной административный суд Киева открыл еще одно производство о запрете действующему президенту Петру Порошенко на выезд из Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Сообщается, что суд открыл производство по делу по иску к Национальной полиции, СБУ и Госпогранслужбе о запрете выезда топ-чиновников из Украины после выборов. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного производства.

Также сообщается, что истец просит признать противоправной бездеятельность полиции и СБУ по непринятию мер для обеспечения защиты нацбезопасности и не противодействия организованной преступности топ-чиновниками, которые могли совершать коррупционные преступления.

Среди третьих лиц, кроме Порошенко, спикера парламента Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана указаны более 50 народных депутатов президентской фракции, более 40 членов правительства, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, а также судьи Верховного суда и члены ВККС. Всего в списке 180 топ-чиновников.

Напомним, ранее сообщалось, что против Порошенко подали первый после проигрыша на выборах иск в Верховный суд.

До этого суд открыл производство по иску журналиста Александра Дубинского, который также просит запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после выборов.