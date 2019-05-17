В Киев пришло метеорологическое лето

Фото: Андреевский спуск в Киеве (РБК-Украина)

О начале лета официально объявили столичные метеорологи

Среднесуточная температура воздуха в Киеве с 13 мая превышает 15 градусов тепла, что знаменует начало метеорологического лета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отмечается в сообщении, таким образом метеорологическая весна, которая началась 4 марта и продолжалась 69 дней, закончилась. Она оказалась почти на неделю продолжительнее климатической нормы.

Метеорологическое лето в этом году пришло в Киев на один день раньше среднестатистических показателей. Ранее всего за 139 лет наблюдения оно начиналось в 1996 году - 22 апреля, а позднее всего - в 1990 и 2001 годах - 7 июня, рассказали в обсерватории.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.

В то же время Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, заявила, что лето в Украине сократилось до 2-2,5 месяцев. Мартазинова утверждает, что лето начинается с середины июня и заканчивается в августе - с 15 августа до 1 сентября.