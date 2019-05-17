ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киев пришло метеорологическое лето

Новости » Общество    17.05.2019 - 12:28
В Киев пришло метеорологическое лето
Фото: Андреевский спуск в Киеве (РБК-Украина)

О начале лета официально объявили столичные метеорологи

Среднесуточная температура воздуха в Киеве с 13 мая превышает 15 градусов тепла, что знаменует начало метеорологического лета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

Как отмечается в сообщении, таким образом метеорологическая весна, которая началась 4 марта и продолжалась 69 дней, закончилась. Она оказалась почти на неделю продолжительнее  климатической нормы.

Метеорологическое лето в этом году пришло в Киев на один день раньше среднестатистических показателей. Ранее всего за 139 лет наблюдения оно начиналось в 1996 году - 22 апреля, а позднее всего - в 1990 и 2001 годах - 7 июня, рассказали в обсерватории.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.

В то же время Вазира Мартазинова, заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, заявила, что лето в Украине сократилось до 2-2,5 месяцев. Мартазинова утверждает, что лето начинается с середины июня и заканчивается в августе - с 15 августа до 1 сентября.

В Украине на выходных потеплеет до +32 Синоптики предупредили сильных дождях и угрозе затоплений
Новости Украины летоПогодаметеорология
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь