Итоги дня: 17 декабря

Собор Московского патриархата в Виннице перешел в новую церковь (видео)

Фото: митрополит Симеон (wikipedia.org)

Митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил о переходе Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице в Православную церковь Украины. Симеон объявил о переходе собора в новую церковь на литургии 16 декабря. Руководитель пресс-службы Винницкой епархии уверил, что прихожане никаких изменений не почувствуют. Он также уточнил, что службы в храме будут правиться на том языке, на котором пожелают сами прихожане. Также появилось видео реакции прихожан на речь митрополита.

Лавров: Россия потеряет остальную Украину после признания "ДНР/ЛНР"

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

В случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" Российская Федерация потеряет остальную Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Лавров отметил, что с российской точки зрения правящий режим в Украине "имеет все черты неонацистского". Он также заявил, что с украинским режимом "воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе". "Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - сказал Лавров.

Опубликованы фото катастрофы Су-27 в Житомирской области

Фото: Су-27 (facebook.com/Scramblemagazine)

В сети появились фото катастрофы Су-27 в Житомирской области, которая произошла 15 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию авиационного издания Scramble Magazine (Нидерланды) в Facebook.

Сообщается, что Scramble получил фото крушения самолета Су-27, в результате которого погиб пилот. В издании также отметили, что до сих пор неизвестна официальная причина катастрофы. В Scramble предположили, что пилот перед трагедией мог не знать о фактической высоте. Кроме того, эксперты не исключают, что Су-27 не просто упал, а скользил некоторое время по земле.

Синоптики рассказали о погоде на Новый год

Фото: pixabay.com

Метеорологи сообщают, что декабрьская погода в конце месяца порадует украинцев праздничным снегом и небольшим морозом. На Новый год синоптики обещают украинцам настоящую зимнюю сказку. Ожидается температуру около 6 градусов мороза и снег во многих регионах страны.

В первые дни января и на Рождество 2019 наступит оттепель, а суровые зимние морозы придут в Украину ближе к старому Новому году и Крещению. Уже 15 января температура может резко понизиться до -25 градусов.

Мисс Вселенная 2018: названа победительница конкурса (фото)

Фото: Коллаж РБК-Украина

17 декабря в Бангкоке завершился 67-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Победительницей стала 24-летняя представительница Филиппин, Катриона Грэй. Она стала четвертой участницей от этой страны, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Девушка опубликовала снимки с конкурса на своей странице в Instagram.

Сообщается, что 24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также является активным волонтером как помощница учителя в организации Young Focus.