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В Воздушных силах рассказали подробности об истребителе Су-27

Новости » Общество    16.12.2018 - 15:07
В Воздушных силах рассказали подробности об истребителе Су-27
Фото: Су-27УБ (pixabay.com)

В течение эксплуатации самолет совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов

В Воздушных силах Украины рассказали подробности о состоянии истребителя Су-27, который потерпел крушение вчера, 15 декабря, в Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВСУ.

Сообщается, что истребитель Су-27 с бортовым номером "55" 1987 года выпуска является одним из самых летательных аппаратов этого типа на вооружении Воздушных сил ВС Украины, сообщили в пресс-службе.

В 2016 году самолет прошел средний ремонт на государственных авиационно-ремонтных предприятиях. В частности авиационные двигатели прошли капитальный ремонт на ГП Луцкий ремонтный завод "Мотор" 8 апреля 2016 года.

Также отмечается, что в течение эксплуатации Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов.

Кроме того, в Воздушных силах сообщили, что самолет поступил на вооружение и начал выполнять задачи почти одновременно с погибшим пилотом, летчик хорошо знал эту машину.

Напомним, в результате катастрофы истребителя Су-27 в Житомирской области погиб майор Александр Фоменко, который был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Украины.

Истребитель Су-27  выполнял упражнения по курсу боевой подготовки на пилотаж в сложных метеорологических условиях.

Катастрофа истребителя: полет проходил в сложных погодных условиях Катастрофа Су-27: в Воздушных силах сообщили подробности о погибшем пилоте
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