ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Опубликованы фото катастрофы Су-27 в Житомирской области

Новости » Происшествия    17.12.2018 - 08:46
Опубликованы фото катастрофы Су-27 в Житомирской области
Фото: Су-27 (facebook.com/Scramblemagazine)

Фото катастрофы Су-27 попали в авиационное издание Scramble Magazine

В сети появились фото катастрофы Су-27 в Житомирской области, которая произошла 15 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию авиационного издания Scramble Magazine (Нидерланды) в Facebook.

Сообщается, что Scramble получил фото крушения самолета Су-27, в результате которого погиб пилот. В издании также отметили, что до сих пор неизвестна официальная причина катастрофы. В Scramble предположили, что пилот перед трагедией мог не знать о фактической высоте. Кроме того, эксперты не исключают, что Су-27 не просто упал, а скользил некоторое время по земле.

 

Фото: Су-27 (facebook.com/Scramblemagazine)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разбился истребитель Су-27. Инцидент произошел в Житомирской области в ходе выполнения плановых полетов. В результате катастрофы погиб пилот Александр Фоменко. В Воздушных силах отметили, что он был летчиком первого класса и имел общий налет 482 часа.

Отметим, расследованием крушения военного самолета занимается Государственное бюро расследований и военная прокуратура. Открыто уголовное дело по статье 416 Уголовного кодекса (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).

 

В Воздушных силах рассказали подробности об истребителе Су-27 Катастрофа истребителя: полет проходил в сложных погодных условиях
Новости Украины крушениеистребителиСамолет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь