Опубликованы фото катастрофы Су-27 в Житомирской области

Фото: Су-27 (facebook.com/Scramblemagazine)

Фото катастрофы Су-27 попали в авиационное издание Scramble Magazine

В сети появились фото катастрофы Су-27 в Житомирской области, которая произошла 15 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию авиационного издания Scramble Magazine (Нидерланды) в Facebook.

Сообщается, что Scramble получил фото крушения самолета Су-27, в результате которого погиб пилот. В издании также отметили, что до сих пор неизвестна официальная причина катастрофы. В Scramble предположили, что пилот перед трагедией мог не знать о фактической высоте. Кроме того, эксперты не исключают, что Су-27 не просто упал, а скользил некоторое время по земле.

Фото: Су-27 (facebook.com/Scramblemagazine)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине разбился истребитель Су-27. Инцидент произошел в Житомирской области в ходе выполнения плановых полетов. В результате катастрофы погиб пилот Александр Фоменко. В Воздушных силах отметили, что он был летчиком первого класса и имел общий налет 482 часа.

Отметим, расследованием крушения военного самолета занимается Государственное бюро расследований и военная прокуратура. Открыто уголовное дело по статье 416 Уголовного кодекса (Нарушение правил полетов или подготовки к ним).