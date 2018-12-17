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Собор Московского патриархата в Виннице перешел в новую церковь

Новости » Общество    17.12.2018 - 12:49
Собор Московского патриархата в Виннице перешел в новую церковь
Фото: митрополит Симеон (wikipedia.org)

Митрополит Симеон объявил о переходе Спасо-Преображенского собора в новую церковь

Митрополит Винницкий и Барский Симеон объявил о переходе Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице в Православную церковь Украины. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Винницкой епархии протодиакон Владислав Демченко, передает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт 0432.ua.

По словам Демченко, Симеон объявил о переходе собора в новую церковь на литургии 16 декабря. Руководитель пресс-службы Винницкой епархии также отметил, что прихожане никаких изменений не почувствуют. Он также уточнил, что службы в храме будут правиться на том языке, на котором пожелают сами прихожане.

В то же время сайт 0432.ua подчеркивает, что информации о переходе других приходов в Винницкой области в Православную церковь Украины пока нет.

 

Отметим, митрополит Симеон был одним из двух иерархов Московского патриархата, которые принимали участие в Объединительном соборе 15 декабря. Кроме того, по итогам голосования за предстоятеля Православной церкви Украины он занял второе место с результатом 27 голосов.

В ходе Собора в УПЦ Московского патриархата заявили, что его участники "уже не являлись членами их церкви".

 

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