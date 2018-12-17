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Лавров: Россия потеряет остальную Украину после признания "ДНР/ЛНР"

Новости » Политика    17.12.2018 - 11:06
Лавров: Россия потеряет остальную Украину после признания "ДНР/ЛНР"
Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

По мнению Лаврова, правящий режим в Украине "имеет черты неонацистского"

В случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" Российская Федерация потеряет остальную Украину. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Лавров отметил, что с российской точки зрения правящий режим в Украине "имеет все черты неонацистского". Он также заявил, что с украинским режимом "воюют граждане Украины, которые живут на Донбассе".

"Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?", - сказал Лавров.

Напомним, ранее Лавров назвал условие переговоров о судьбе захваченных украинских моряков. По его словам, переговоры могут начаться только после оглашения приговоров.

Он также заявил, что обмен пленными на Донбассе затрудняется из-за "нечистоплотности украинских коллег".

"Просто украинская сторона, когда начинается конкретное согласование списков, постоянно пытается включать в них лиц, которые не имеют отношения к событиям на Донбассе", - подчеркнул Лавров.

 

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